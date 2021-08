15.000 Euro für die Sanierung : Römerkran in Bonn-Castell bleibt vorerst eingezäunt

Römerkran in Bonn-Castell bleibt vorerst eingezäunt

Bonn Ein Gutachter hat mittlerweile den abgesperrten Römerkran in Castell überprüft. Wann die Sanierung beginnen kann, steht indes noch nicht fest. Man wartet auf die Genehmigung des Doppelhaushalts, heißt es aus dem Bonner Presseamt.

Seit mehreren Monaten ist der Römerkran im Stadtteil Castell mit Zäunen abgesperrt. Grund sind Bedenken der Stadt, da die Holzkonstruktion in Teilen morsch geworden ist. „Die Stadt hat den Römerkran durch einen Gutachter prüfen lassen“, teilt Markus Schmitz dem GA auf Nachfrage mit. Der Kran befinde sich „grundsätzlich in einem guten Zustand“. Ein Drittel der Blockhölzer am Fuß des Querriegels sei allerdings verfault und müsse saniert werden. Bis die Sanierung abgeschlossen ist, müsse „aus Gründen der Verkehrssicherheit“ der Kran weiterhin abgesperrt bleiben.