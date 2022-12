Notdienste der Bonner Stadtverwaltung : So öffnen die Bonner Hallenbäder zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Betriebsferien der Stadtverwaltung gelten nur bedingt fürs Schwimmen – wie hier im Frankenbad. Das, Beueler Bütt und Hardtbergbad haben ab Mittwoch, 28. Dezember, wieder offen. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Bonner Stadtverwaltung macht von diesem Freitag bis ins neue Jahr Betriebsferien. Für Notfälle ist aber gesorgt. Zum Teil ist auch das Schwimmen möglich.

Die Stadtverwaltung macht ab dem Wochenende bis nach Neujahr Betriebsferien. Letzter Öffnungstag ist an diesem Freitag. Die Mitarbeiter nehmen ihren Dienst dann am Montag, 2. Januar, wieder auf. „Es werden Not- und Bereitschaftsdienste eingerichtet. Eine Reihe von Dienststellen wie zum Beispiel Feuerwehr und Rettungsdienst, Seniorenzentren, Stadtordnungsdienst oder die Kläranlagen, sind auch über die Feiertage im Einsatz“, teilt Markus Schmitz vom Presseamt der Verwaltung mit.

Die Schließung zwischen den Tagen hat in Bonn schon Tradition. Die Stadt argumentiert: „Die Betriebsferien wurden angeordnet, um die Höhe von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden zu reduzieren. Zudem trägt die Stadtverwaltung damit aktiv dazu bei, Energie zu sparen.“ Rund 600 Mitarbeiter stünden aber für den Not- und Bereitschaftsdienst zur Verfügung. Wenn es also etwa um eine Beurkundung von Sterbefällen oder sehr eilige Pass-Angelegenheiten geht, ist die Stadt von Dienstag bis Freitag, 27. Bis 30. Dezember, zwischen 7 und 18 Uhr unter 0228/770 erreichbar. Gehörlose und sprachbehinderte Menschen können zwischen 8 und 18 Uhr das Gebärdentelefon 115 nutzen, zudem eine E-Mail oder ein Fax senden.

■ Sicherheit: Im Einsatz sind auch die Wache Gabi und der Stadtordnungsdienst. Letzterer achtet etwa darauf, dass Feuerwehrzufahrten oder Parkplätze für Schwerbehinderte nicht versperrt sind. Beide Dienststellen sind nach Weihnachten von 7 bis 1 Uhr unter 0228/773 333 erreichbar. Am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist der Stadtordnungsdienst von 10 Uhr bis 18 Uhr im Einsatz. Die Wache Gabi ist an Heiligabend von 7 bis 20 Uhr, an beiden Weihnachtstagen sowie an Neujahr von 10 bis Mitternacht besetzt. An Silvester sind die Mitarbeiter verstärkt im Einsatz. Die Feuerwachen am Lievelingsweg, in Beuel, Bad Godesberg und Hardtberg sowie am Universitätsklinikum Bonn auf dem Venusberg sind rund um die Uhr besetzt. Schmitz: „Außerdem sind insgesamt 18 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr an den Feiertagen darauf vorbereitet, jederzeit in den Einsatz zu gehen.“

■ Pflege und Betreuung: Das Sozialamt weist darauf hin, dass die städtische Seniorenbegegnungsstätte Utestraße 1 in Mehlem ab sofort bis Montag, 2. Januar, und die städtische Seniorenbegegnungsstätte Endenich, Am Burggraben 18a, bis Montag, 9. Januar, geschlossen sind. Rechtliche Betreuer und bevollmächtigte Personen können sich für die Unterstützung bei der Zuführung in eine geschlossene Einrichtung an das städtische Ordnungsamt wenden (0228/773 333). Bei Eigen- oder Fremdgefährdung ist die Feuerwehr unter 0228/7170 erreichbar.

■ Haus der Natur: Es hat ab sofort bis zum 3. Januar geschlossen. Im Wildgehege auf der Waldau ist für die Fütterung der Wildschweine und Tiere im Rot- und Damwildgehege gesorgt – ein schöner und beliebter Ort für einen Weihnachtsspaziergang.

■ Hallenbäder: Beueler Bütt, Frankenbad und Hardtbergbad sind von Mittwoch, 28. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Von Montag, 2., bis Freitag, 6. Januar, öffnen die Bäder regulär. Zeiten des Schulschwimmens können während der Feiertage fürs Frühschwimmen genutzt werden. Mehr auf www.bonn.de/baeder

■ Stadtbibliothek: Öffnung erst wieder am Dienstag, 3. Januar. Die Außenrückgabe am Haus der Bildung kann nicht genutzt werden. Die Stadtteilbibliotheken Dottendorf, Endenich und die Integrierte Stadtteilbibliothek Auerberg sind bis Montag, 9. Januar 2023, geschlossen.