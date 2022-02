Gutachten zur Sportentwicklung : Ein Zehntel der Sportprojekte sind in Bonn umgesetzt

Ein Zehntel der Sportprojekte sind in Bonn umgesetzt

Bonn Nur rund ein Zehntel der Maßnahmen aus dem Gutachten zur Sportentwicklung der Stadt Bonn wurden bereits umgesetzt. Mit der Hälfte der Projekte hat die Stadt zumindest begonnen.

Mehr als ein Jahr nach dem Ratsbeschluss zur Umsetzung der Maßnahmen und Empfehlungen aus dem Gutachten zur Sportentwicklung hat die Stadt Bonn rund ein Zehntel der Projekte vollständig umgesetzt. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die dem Sportausschuss in seiner vergangenen Sitzung vorlegt wurde.

Das Gutachten hatte der Sportwissenschaftler Professor Robin Kähler mit seinem Forschungsteam im Zeitraum von Frühjahr 2017 bis Sommer 2019 erstellt, mit dem Ziel, das Sportangebot und die Infrastruktur in Bonn zu erfassen und nach den Wünschen von Vereinen, Schulen und Anwohnern zu verbessern.

Laut der aktuellen Mitteilung wurden bislang elf von 118 Maßnahmen realisiert. So wurde die Lenkungsgruppe Sportentwicklung mit Mitgliedern des Stadtsportbundes Bonn (SSB), des Schul-, Gesundheits-, Jugend-, Umwelt- und Stadtplanungsamtes sowie des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) gegründet, die seit Herbst 2020 regelmäßig tagt. Des Weiteren wurden drei neue Vollzeitstellen in der Sportverwaltung geschaffen – davon eine mit sportwissenschaftlichem und eine mit ingenieurtechnischem Hintergrund. Auch der in der vergangenen Ratssitzung beschlossene Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Bonn und dem SSB zählt dazu.