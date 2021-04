Ehejubiläum : Goldhochzeit in der Rikscha

In einer festlich geschmückten Rikscha feiern Ursula und Rainer Zöllner ihre Goldhochzeit. Kinder, Enkel-, und Schwiegerkinder begleiten sie in einem Fahrrad-Korso. Foto: Abir Kassis

Kessenich Zur Feier des Tages werden Ursula und Rainer Zöllner in einer geschmückten Rikscha durch Kessenich gefahren. Kinder und Enkel begleiten sie im Fahrradkorso. Zwischenstation ist die Traukirche St. Nikolaus, in der die Goldhochzeiter sich einst das Ja-Wort gaben.

Bei so vielen Ehejahren kann man schon einmal die Anfänge vergessen: „Wann wir uns das erste Mal geküsst haben? Das weiß ich gar nicht mehr so genau“, sagt Rainer Zöllner und lacht. „Das war damals auf der Kirmes“, erinnert sich seine Frau. Später arbeitete sie als technische Zeichnerin für eine Behörde, er in verschiedenen Abteilungen bei der Post. Ihre große gemeinsame Leidenschaft: Die Verbundenheit zu ihrer Heimat Kessenich.

Goldene Eheregeln: Liebe, Vertrauen, Achtung und Respekt

In den Ferien reiste das Paar mit den vier Kindern früher oft in die Niederlande. „Fast jedes Jahr waren wir in Catzand im Posterholungswerk“, erinnert sich Rainer Zöllner an die gemeinsamen Urlaube. Inzwischen sind er und seine Frau in Rente. Beiden ist es wichtig, Kontakte zu pflegen, besonders zu ihren Kindern. „Die sind unser Leben“, betont Ursula Zöllner. Zur goldenen Hochzeit haben die Kinder sich für ihre Eltern etwas Besonderes einfallen lassen: Eine Rikscha-Tour durch Kessenich – begleitet von der großen Familie. Alle fahren auf geschmückten Rädern hinterher. „Wir wollten mit allen gemeinsam feiern, mit Kindern, Enkeln und Schwiegerkindern, aber mit 15 Personen geht das zurzeit leider nicht“, sagt Ursula Zöllner. „Und weil alle gerne Fahrrad fahren, dachten wir, das ist eine schöne Idee.“