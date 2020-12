Konzerte im Freien : Mit dem Akkordeon gegen den Bonner Corona-Blues

Am Ahrweg spielt Georg Brinkmann weihnachtliche Musik auf einem Balkon. Foto: Meike Böschemeyer

Kessenich In Kessenich organisierten Bürger zum zweiten Mal lockdowngerechte Balkonkonzerte mit weihnachtlichen Liedern für die Nachbarn. Einige hat es sehr bewegt.

Die Geschäfte geschlossen, vor den Apotheken lange Schlangen von Menschen, die FFP2-Masken abholen wollen: Trübe Aussichten auf ein Weihnachtsfest mit Kontaktbeschränkungen „Als ich am Mittwoch durch die Straßen ging, war die Stimmung bedrückend“, sagte Stefanie Schmid-Altringer. Am Abend war das alles vergessen, als von ihrem Balkon aus Georg Brinkmann mit dem Akkordeon „O du fröhliche“ und andere Lieder anstimmte. Die Nachbarn hörten in ihren Gärten zu, sangen mit, applaudierten und riefen dem Musiker Liederwünsche zu – eine tolle Atmosphäre, die den Corona-Blues bei ihr für einige Stunden vergessen machte.