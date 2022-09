Auszeichnung für Lebenswerk : Verdienstkreuz erster Klasse für Christel Zachert in Bonn

Bonn Der Einsatz für krebskranke Kinder war und ist ein Anliegen von Christel Zachert. Ausgezeichnet worden ist sie dafür schon, jetzt ein weiteres Mal. Zachert hat das Verdienstkreuz erster Klasse am Dienstag in Bonn entgegengenommen.

Kleine Feierstunde im Alten Rathaus

Persönlicher Schicksalsschlag

Den Grundstein für Zacherts Engagement legte ein persönlicher Schicksalsschlag: Im Jahr 1982 war Tochter Isabell im Alter von nur 16 Jahren an Krebs gestorben. Die Familie brauchte sehr viel Zeit, um diesen tragischen Verlust zu verarbeiten. „Zehn Jahre hatte ich mich verkrochen, weil ich mich dem Thema nicht stellen konnte“, blickte Zachert zurück. Im Jahr 1992 begann sie, aus Erinnerungen heraus und mithilfe der Tagebuchaufzeichnungen von Isabell ein Buch über das letzte Lebensjahr ihrer Tochter zu schreiben. Das Skript mit dem Titel „Wir treffen uns wieder in meinem Paradies“ war zunächst nur für den privaten Gebrauch geplant, doch der Bastei/Lübbe-Verlag konnte die Autorin überzeugen, das Buch zu veröffentlichen.

In 32 Sprachen übersetzt

Zachert hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass ihr Werk in 32 Sprachen übersetzt und weltweit gelesen wird. Doch in einer Zeit, in der es noch keine Kinderonkologie gab und Krebs bei Kindern in der Gesellschaft ein Tabuthema war, gab „Wir treffen uns wieder in meinem Paradies“ unzähligen Menschen viel Kraft und Mut.