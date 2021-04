GA gelistet : Diese Sushi-Restaurants in Bonn sind einen Besuch wert

Bonn/Region Kappa maki, sake maki, California roll – wir haben Bonner Restaurants zusammengestellt, in denen Sushi-Liebhaber auf ihre Kosten kommen.

Makiman

Nicht nur japanische, auch koreanische, thailändische und indische Einflüsse sind auf den Speisekarten der Makiman Restaurants zu finden. Drei Restaurants sind in Bonn verteilt, alle bieten Sushi an, aber in jedem gibt es eine Besonderheit. In Makiman 1 stehen, neben einer großen Auswahl an Sushi auch Nudeln und Reis auf der Speisekarte. Makiman 2 sticht durch das BBQ hervor und in Makiman 3 werden, neben Wein, asiatische Tapas angeboten.