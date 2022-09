653. Auflage : Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2022 wissen

Am 9. September geht Pützchens Markt wieder los. Dann sind auch die GA-Reporter Jana und Micha wieder mit ihrer Webshow „ Püma Daily“ dabei. Foto: Nicolas Ottersbach

Beuel In wenigen Tagen ist es soweit: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet ab dem 9. September endlich wieder Pützchens Markt statt, die dann 653. Auflage. ga.de gibt einen Überblick über Attraktionen und Neuerungen, Öffnungszeiten, die Eröffnung und über das Programm.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in diesem Jahr endlich wieder Pützchens Markt statt. Vom 9. bis 13. September steigt der Trubel auf der unverändert großen Veranstaltungsfläche von etwa 80.000 Quadratmetern mit rund 500 Geschäften. Die Vorfreude auf den beliebten Jahrmarkt ist so groß, dass die Stadt Bonn bereit ist, notfalls kurzfristig angeordnete Corona-Schutzmaßnahmen umsetzen. Der nahezu problemlose Verlauf des Bonner Weihnachtsmarktes habe bewiesen, dass Großveranstaltungen auch unter Corona-Auflagen möglich sind, so die Stadtverwaltung. Marktleiterin Kathrin Krumbach hat drei Platzneuheiten angekündigt. Hier finden Sie alles Wissenswerte zu Pützchens Markt:

Die Neuheiten

Neben drei Platzneuheiten sind auf den Marktwiesen auch wieder viele Kirmesklassiker vor Ort. Zu den Neuheiten gehört der Shake „Ghost Rider", mit der man eine Geisterfahrt kopfüber erleben kann: Das Fahrgeschäft beschleunigt seine Plattform auf Höchsttouren, bevor sich die darauf montierten Gondeln seitwärts überschlagen.

Geisterhaft geht es auch im Laufgeschäft „Ghost - Der Geisterdschungel“ zu, das zum ersten Mal Pützchens Markt bereichert. Hier erwartet die Besucher eine Kombination aus Glas-Irrgarten und Geisterlabyrinth.

Premiere in Bonn feiert zudem der Kettenhochflieger „Aeronaut“, der auf 80 Metern Höhe und in Retro-Design die Besucher durch die Lüfte trägt.

Alte Bekannte

Einige beliebte Fahrgeschäfte der vergangenen Jahre kehren dieses Jahr auf Pützchens Markt zurück: Nichts für schwache Nerven ist das Looping-Karussell „Infinity". Es ist mit 65 Metern Flughöhe und einem Flugradius von 61 Metern das Größte seiner Art. Drei Gondeln mit 360-Grad-Drehung erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 125 Kilometer pro Stunde. In der Kreiselschaukel „Frisbee“ sitzen die Fahrgäste auf einem riesigen Drehteller, der sich auf fast 20 Meter Höhe hebt. Der Lauf-Parcours des „Big Bamboo“ entführt in die Südsee. Hier erleben die Besucher Wasserspiele, eine Floßfahrt, eine zehn Meter lange Hängebrücke sowie Wege mit Hindernissen.

Unter den 170 Geschäften auf dem Hauptgelände sind 24 Fahrgeschäfte, 13 Kinderfahrgeschäfte, eine Geisterbahn, drei Belustigungen, ein Irrgarten und drei Losbuden. Auch den traditionellen Pluutenmarkt, der an den Ursprung der Traditionskirmes erinnert, wird es wieder geben.

Die Kirmesfans können sich außerdem auf die zwei Achterbahnen „Alpen-Coaster“ und „Wilde Maus“ freuen. Auch das „Europa-Riesenrad“ oder der Propeller „Apollo 13“ sind mit dabei. Es finden sich natürlich auch wieder Klassiker wie „Voodoo Jumper“, „Nessy“, „Break-Dance“ und „Octopussy“.

Die Eröffnung

Eröffnet wird die Kirmes mit dem historischen Festumzug am Freitag, 9. September, ab 13.30 Uhr. Mehr als 50 Abordnungen von deutschen Schaustellerverbänden haben sich für den Marsch durch Pützchen angesagt. Und die alten Zugmaschinen der Schaustellerfamilien waren, sind und bleiben die Top-Attraktionen für die Gäste am Zugwegrand.

52 Bilder Pützchens Markt – Das große Finale (1)

Nach Ankunft des Umzugs marschieren alle Teilnehmer in die Bayern-Festhalle. Festwirt Jan-Patrick Wolters wird an diesem Tag 900 Bürger aus dem Stadtbezirk Beuel begrüßen. Sie alle sind 65 Jahre alt und werden von der Stadt zur Eröffnungsveranstaltung von Pützchens Markt eingeladen – ein guter Brauch.

Die Eröffnungszeremonie im Festzelt beginnt um 15 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Als Hauptact dürfen sich die Gäste auf den Auftritt der rheinischen Mundartband Klüngelköpp freuen.

Weitere Termine

Der Rheinische Abend am Kirmessonntag wird in diesem Jahr von einem privaten Veranstalter mit Unterstützung des Freundeskreises Pützchens Markt organisiert. Auf der Bühne sind nach der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr die Bands Miljö, Räuber, Paveier und Kasalla zu sehen. Zuvor - um 15 Uhr - präsentieren die Telekom Baskets im Festzelt das Team für die neue Saison.

Am Kirmessonntag steht wie immer die Schaustellermesse auf dem Programm. Am Kirmesmontag organisiert der Verein zur Förderung von Alten, Behinderten, Kindern und Waisen einen kostenfreien Kirmesbesuch für diese Zielgruppen. Das Höhenfeuerwerk am Kirmesdienstag beginnt um 22 Uhr und wird den Jahrmarkt traditionell beenden.

PÜMA DAILY - die Webshow zu Pützchens Markt

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gehen auch die GA-Reporter Jana Henseler und Michael Wrobel wieder mit ihrer Webshow „PüMa Daily“ auf Sendung. Bereits einen Tag vor dem Startschuss melden sich die beiden mit der ersten Folge vom Rummelplatz. Dann werden Jana und Micha ihren schon legendären Fahrgeschäftstest machen und die Neuheiten und Evergreens vor allen anderen Besuchern testen.

Täglich bis zum 13. September melden sich die zwei Webreporter dann live bei Facebook und Instagram sowie mit ihrer Show, die on demand bei www.ga.de/puema abgerufen werden kann - mit jeder Menge Hintergrundinformationen, spannenden Blicken hinter die Kulissen, Interviews und allen News und Trends rund um Pützchens Markt. Zudem senden die beiden während Pützchens Markt bei Facebook und Instagram live. „Wir freuen uns schon riesig, endlich wieder mit PüMa Daily auf Sendung zu gehen“, so die beiden. „Und in diesem Jahr haben wir uns ein paar ganz besondere Highlights vorgenommen.“

Die Öffnungszeiten des Marktes

Pützchens Markt hat vom 9. bis zum 13. September zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag, 09. September von 12 bis 3 Uhr

Samstag, 10. September von 12 bis 3 Uhr

Sonntag, 11. September von 10 bis 3 Uhr

Montag, 12. September von 12 bis 1 Uhr

Dienstag, 13. September von 12 bis 24 Uhr

Höhere Preise möglich

Dass die Corona-Pandemie auch im Schaustellergewerbe Spuren hinterlassen hat, beweist die Zahl der Bewerbungen für einen Stand auf Pützchens Markt. Haben sich bislang immer rund 1200 Firmen beworben, waren es dieses mal nur 801.

Peter Barth, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bonn, rechnet damit, dass die Eintrittspreise für die Fahrgeschäfte zwischen zehn und zwölf Prozent höher liegen werden als 2019. 2020 und 2021 wurde die Kirmes wegen der Pandemie abgesagt. „Die Kosten für Essen und Trinken werden ähnlich wie die Preise auf dem Bonner Weihnachtsmarkt 2021 sein“, sagte Barth dem GA.

Neue Marktleitung

Foto: Michael Wrobel

Mit Kathrin Krumbach wurde die erste Frau in der langen Geschichte von Pützchens Markt zur Marktleiterin bestellt. Sie ist ab April Ansprechpartnerin für Schausteller, Kirmesanlieger und Gäste. Notwendig wurde die Umbesetzung, weil mit Ex-Amtsinhaber Harald Borchert ein „Marktleiter mit Herz“ in den Ruhestand gegangen ist. Pützchens Markt ist für Krumbach dienstlich kein Neuland. Während ihrer Ausbildung bei der Stadt Bonn arbeitete sie 2004 in der Abteilung von Harald Borchert und schnupperte bereits Kirmesluft.