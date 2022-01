Gespräch im Bonner Kunstverein : Pionier der Seifenschaumkunst

Bonn Friedrich Meschede spricht im Bonner Kunstverein über den Ausnahmekünstler David Medalla. Rahmenprogramm zur Ausstellung „Parables of Friendship“

David Medalla – 1942 wurde er in Manila geboren, 2020 starb er während den Vorbereitungen zu seiner Ausstellung im Bonner Kunstverein, seiner ersten Retrospektive – war ein Künstler, der in kein Raster passte: Pionier der Land-Art und der Kunst aus Seifenschaum; er hat sich für partizipative Formate ebenso interessiert wie für Peformances, war witzig und politisch; er hat Homosexualität zum Thema seiner Kunst und Diskurse gemacht, glänzte als Großmeister der Selbstinszenierung.

Und er war ein Kommunikationsgenie, wie sich Friedrich Meschede erinnert, der Medalla 1998 eine Ausstellung in Berlin widmete, die erste in Deutschland. „Mit der Ausstellung ‚Art Lifts Berlin’ von David Medalla möchte ich Sie gerne auf einen Künstler aufmerksam machen, der in seiner Zeit als Gast des Berliner Künstlerprogramms ungewöhnlich kommunikativ gewirkt hat. Während seiner Stipendienjahres fanden ca. zwölf Ausstellungen von Künstlern in Medallas Atelier statt, immer kurzfristig, wenn sie als Freunde zu Besuch kamen“, hieß es in einem Einladungstext. Medalla war damals DAAD-Stipendiat.