Neu im Kino: „Maigret“ Verletzlicher Kommissar

Und plötzlich verwandelt sich das schwermütige Gesicht des Kommissars zu einem ersten und letzten kurzen Lächeln. Ein Lächeln, das tief aus der Erinnerung kommt – der Erinnerung an die eigene verstorbene Tochter. All dies erzählt Depardieu in Patrice Lecontes „Maigret“ ohne ein einziges Wort. Der Blick, die Schwere, die Erinnerung und das Lächeln hat der 74-jährige Schauspieler in seinen massigen Körper eingearbeitet. Charles Laughton, Jean Gabin, Heinz Rühmann, Rowan „Mr. Bean“ Atkinson – schon viele haben den Kommissar in Verfilmungen der 75 Romane von Georges Simenon gespielt. Aber so alt und schwermütig hat man Maigret noch nie gesehen. Leconte hat seine freie Adaption von „Maigret und die junge Tote“ wie einen Maßanzug um seinen Hauptdarsteller zurechtgeschneidert. Im Gegenzug hat Depardieu alle virilen Lebemann-Attitüden restlos abgelegt. Auch wenn sein Maigret standesgemäß mit Hut und weitem Mantel bekleidet ist, wirkt die Figur unter der Hülle so nackt und verletzlich wie das Opfer in der Pathologie. So etwas muss man erst einmal spielen können.