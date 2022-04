Hogwarts-Accessoires sichergestellt : Zoll vernichtet mehr als 1100 Harry-Potter-Kostüme

Hamburg Schulroben, Uniformen und Krawatten: Der Hamburger Zoll hat in Dutzenden Kartons 1170 Harry-Potter-Kostüme entdeckt. Getragen werden diese aber niemals.

Die Zöllner schauten sich die in 28 Kartons verpackten Karnevalskostüme genauer an. Ihr Verdacht erwies sich als richtig: Die Kostüme waren vom Rechteinhaber nicht lizenziert, was dieser schließlich bestätigte. Auf Antrag des Rechteinhabers wurden die Kostüme „ohne großen Hokuspokus" vernichtet, heißt es in der Mitteilung des Zolls.