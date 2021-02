Massenkarambolage in Australien : Koala verursacht Unfall und setzt sich ans Steuer

Adelaide Ein Koala wollte im Süden Australiens eine Autobahn überqueren, hat dabei jedoch einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Anschließend setzte sich das Beuteltier ans Steuer seiner Retterin.

Ein Koala hat in Australien zunächst eine Massenkarambolage ausgelöst und sich dann selbst ans Steuer gesetzt. Das Beuteltier habe am Dienstag zunächst versucht, eine Autobahn in Adelaide zu überqueren, worauf fünf bremsende Autos in einen Unfall verwickelt worden seien, berichtete der Sender 9News. Der morgendliche Berufsverkehr auf der Straße nahe des Vororts Crafers West sei daraufhin zum Erliegen gekommen. Verletzte habe es aber nicht gegeben.