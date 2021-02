Absturz bei Bitburg : Kleinflugzeug stieß nicht mit Windrad zusammen

Das Wrack eines Kleinflugzeugs lieg auf einem Feld bei Sefferweich. Beim Absturz eines einmotorigen Flugzeugs in Rheinland-Pfalz ist der Pilot ums Leben gekommen. Foto: dpa/Harald Tittel

Braunschweig/Trier Weiterhin ist unklar, warum ein Kleinflugzeug am Freitag nahe des Ortes Sefferweich im Eifelkreis Bitburg-Prüm abstürzte. Der Pilot, der bei dem Unfall ums Leben kam, stieß nach ersten Erkenntnissen nicht mit einem Windrad zusammen.

Die Ermittlung der Ursache für den Absturz eines Kleinflugzeugs nahe des Eifelortes Sefferweich vom vergangenen Freitag wird Monate dauern. Derzeit sei man dabei, alle Informationen an der Unfallstelle zu sammeln, sagte der Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung am Montag in Braunschweig. Ein Zwischenbericht mit einem ersten Erkenntnisstand werde Ende April erwartet. Die ausführliche Analyse mit der Unfallursache könne rund ein Jahr dauern, sagte er.