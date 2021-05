Polizei sucht Wagen und Insassen nach Fahrerflucht : Auto durchbricht Hecke in Hennef

Auto durchbricht Hecke in Hennef

Hennef-Westerhausen Erst quietschten die Reifen, dann krachte ein Auto durch die Hecke von Familie Kraemer in Hennef-Westerhausen. Wenige Meter entfernt hatten Vater und Tochter auf der Terrasse gesessen.

Solch ein Déjà-vu hatte sich Landwirt Stefan Kramer nicht gewünscht. Zwanzig Jahre, nachdem die Feuerwehr einen Kleinwagen aus dem Swimming Pool in seinem Garten bergen musste, hörte er am Samstagabend gegen 21:40 Uhr erneut verhängnisvolles Reifenquietschen. Ein Auto raste auf der K36 aus Kurscheid in Richtung Hennef-Westerhausen. Er sagte: „Ich habe meiner Tochter noch gesagt, geh besser ins Haus“. Dann krachte es auch schon und ein Auto war durch die Gartenhecke gebrochen.