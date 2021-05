Entwürfe für 27 Städte : Bonn-Postkarte von Künstler Jacques Tilly wird im Bahnhof verteilt

So sieht der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly die Stadt Bonn. Foto: MEKB GmbH

Bonn Der geschäftige Post Tower in Bonn oder die Kölner Hohenzollernbrücke mit Pickelhaube - liebevoll hat Jacques Tilly die Sehenswürdigkeiten deutscher Städte porträtiert. Ab Juni werden die Postkarten in ausgewählten Bahnhöfen verteilt.

Wenn die markanten Bonner Gebäude menschliche Züge hätten, wie sähen sie dann wohl aus? Falls Sie sich diese Frage noch nie gestellt haben - kein Problem. Der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly liefert die Antwort. Das Bonner Münster schwingt im Weihrauch-Rausch von links nach rechts, die Godesburg präsentiert ihre Kampfeslust mit Schwert und Schild und der Post Tower, ganz geschäftig mit einem Stapel Briefe unter dem Arm, bläst in ein - naheliegend - Posthorn.

Nicht nur für Bonn hat sich Jacques Tilly diese Gedanken gemacht, sondern auch für 26 weitere Städte. Die Stadtporträts werden ab dem 1. Juni bundesweit in Einkaufsbahnhöfen verteilt.

Ähnlich wie auf der Bonner Postkarte winken und lachen markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten verschiedener Städte oder prosten dem Betrachter auch gern einmal zu - wie die Hohenzollernbrücke mit Pickelhaube in Köln oder der Zwinger in Dresden, fein gemacht mit Barockperücke und Sektglas in der Hand.