Einsatz in Lage : 18-Jähriger beißt Polizeibeamten - Illegale Party aufgelöst

Einsatz in Lage

Lage Die Polizei ist im ostwestfälischen Lage zu einer illegalen Feier in einer Wohnung ausgerückt. Mehrere Gäste flohen durch Fenster und Nebentüren. Ein 18-Jähriger sollte festgenommen werden, widersetzte sich aber heftig.

Um sich seiner Festnahme zu widersetzen, hat ein 18-Jähriger im ostwestfälischen Lage einen Polizisten gebissen. Die Beamten waren in der Nacht zum Sonntag angerückt, um eine Feier mit rund 30 Teilnehmern in einer Wohnung aufzulösen. Während zahlreiche Partygäste durch Fenster und Nebentüren flüchten konnten, musste der betrunkene 18-Jährige von mehreren Beamten festgehalten und gefesselt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.