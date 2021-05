Demoliertes Lieferauto : Streit um gelieferte Pizza eskaliert

Grafenau In einem Mehrfamilienhaus haben verschiedene Haushalte Pizza bestellt. Als einer der Lieferdienste Pizzen brachte, kam es zu einem Missverständnis und zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Ein Missverständnis um eine falsche Pizza hat in Niederbayern zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung geführt. In einem Mehrfamilienhaus in Grafenau hätten Bewohner unterschiedlicher Haushalte bei unterschiedlichen Lieferdiensten Pizzen bestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Als ein 26 Jahre alter Bote am Sonntagabend eine der bestellten Pizzen brachte, sei er auf einen 31 Jahre alten Hausbewohner getroffen und habe gedacht, die Pizza sei für diesen bestimmt.