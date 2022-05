Opening am Ballermann : Megapark feiert nach zwei Jahren Corona-Pause seine Wiedereröffnung

Im Megapark darf nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefeiert, getrunken und gesungen werden. Foto: Michael Wrobel

Palma de Mallorca Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiert das größte Vergnügungslokal auf Mallorca, der Megapark am Ballermann, an diesem Sonntag seine große Wiedereröffnung. Wer beim Opening dabei ist und was die Verantwortlichen für diese Saison geplant haben.

Auf diesen Tag haben die Party-Urlauber Mallorcas lange gewartet: Zwei Jahre lang lag er im Dornröschenschlaf, seit diesem Sonntag geben sich die Ballermann-Stars im größten Partytempel an der Playa de Palma wieder die Klinke in die Hand - der Megapark feiert seit Sonntagmittag seine große Wiedereröffnung.

Bereits am 7. April hatte das größte Vergnügungslokal der Insel seine Pforten nach der coronabedingten Zwangspause erstmals wieder geöffnet, das offizielle Opening findet jedoch an diesem Sonntag statt. Und dafür haben die Verantwortlichen um Eigentümer Bartolomé Cursach und Geschäftsführer Gerry Arnsteiner knapp 30 Künstler verpflichtet - darunter Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“), die Atzen („Disco Pogo“), Lorenz Büffel („Johnny Däpp“), Almklausi („Mama Lauda“), Pop-Star Loona („Bailando“) oder auch Eko Fresh und Kay One.

Megapark will mit großen Stars punkten

Diese und weitere Künstler will der Megapark auch in den kommenden Monaten regelmäßig auftreten lassen und sich damit wieder als Platzhirsch am Ballermann behaupten. Vor der Corona-Pandemie feierten rund 15.000 Menschen in der Hochsaison im Megapark - und das täglich. „Wir planen mit den gleichen Künstlern wie vor Corona. Zudem wird es noch zu einigen Überraschungen in Form von großen Namen kommen“, hatte Geschäftsführer Arnsteiner im Vorfeld verlauten lassen.

Tatsächlich gelingt es dem Partytempel, immer mehr deutsche Stars in den Partykomplex zu ziehen. Darunter sind neben Künstlern wie Eko Fresh, Blümchen oder Kay One auch Internet-Stars wie Knossi alias Jens Knossalla, der als „TheRealKnossi“ bei Streamingportal Twitch mehr als 1,8 Millionen Follower hat und damit auf Platz 3 der meistgefolgten deutschsprachigen Twitch-Kanäle liegt. Auch internationale Acts sollen in dieser Saison vermehrt für Besucher im Megapark sorgen. Bereits am Donnerstag hatte es einem Vorgeschmack auf die Highlights dieser Saison gegeben: Am Abend stand H.P. Baxter, Frontmann von Scooter („Hyper, Hyper“), zum ersten Mal hinterm DJ-Pult im Megapark.

Keine Maskenpflicht mehr am Ballermann

Gefeiert werden kann im Megapark übrigens weitestgehend ohne Auflagen. Seit kurzem gibt es keine Maskenpflicht mehr auf Mallorca. Damit alles rund läuft, haben die Verantwortlichen des Partytempels aktuell rund 200 Kräfte im Einsatz. Zur Hochsaison werde die Mannschaft auf 500 Mitarbeiter aufgestockt, hieß es. Und die können sich nach der Corona-Pause wieder auf lange Nächte einstellen. Allein am Opening-Sonntag soll es ein Nonstop-Programm bis vier Uhr in der Früh geben.