Einsatz in Königswinter-Niederdollendorf : Streit um Treffen in Wohnung eskaliert

Königswinter Ein Streit um ein Treffen zwischen sechs Jugendlichen in einer Wohnung in Königswinter-Niederdollendorf ist eskaliert, zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in einer Wohnung in Königswinter-Niederdollendorf sind in der Nacht zu Samstag zwei Personen verletzt worden. Eine 18-Jährige und ein 17-Jähriger wurden nach dem eskalierten Streit in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.