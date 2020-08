Aufräumarbeiten am Morgen : Fünf Wildschweine sterben auf Autobahn A1 bei Dortmund

Aufräumarbeiten am Morgen

Wildschweine sind in der Nacht auf die Autobahn A1 bei Dortmund gelaufen. Foto: dpa/Paul Zinken

Dortmund Eine Wildschwein-Rotte war in der Nacht auf Freitag auf der A1 bei Dortmund unterwegs. Alle fünf Tiere wurden von Lkw und Autos erfasst und starben. Auf der Autobahn liefen am Morgen noch Aufräumarbeiten.

Fünf Wildschweine sind in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn 1 bei Zusammenstößen mit einem Lastwagen und einem Auto verendet. Die A1 zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund/Unna war in Fahrtrichtung Bremen kurzzeitig voll gesperrt. Auch am frühen Morgen sei wegen weiterer Aufräumarbeiten zunächst lediglich der rechte Fahrstreifen befahrbar. Zunächst hatte das WDR-Verkehrsstudio über den Vorfall berichtet.