Verkehr staut sich : Auto überschlägt sich auf der B42 bei Königswinter

Königswinter In Königswinter-Niederdollendorf staut sich der Verkehr aktuell auf der B42 in Richtung Süden. Dort ist ein Auto auf ein Stauende aufgefahren und hat sich überschlagen. Zwei Personen sind dabei leicht verletzt worden.

Auf der B42 in Königswinter-Niederdollendorf hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Laut GA-Informationen ist ein VW-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis in Richtung Bad Honnef unterwegs gewesen, als er an einem Stauende auf einen BMW aufgefahren ist.