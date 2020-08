Richtung Koblenz : Autofahrer fährt auf A61 bei Rheinbach in Leitplanke

Symbolfoto. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Rheinbach Am Mittwochmittag ist ein Autofahrer auf der A61 kurz nach der Anschlussstelle Rheinbach in eine Leitplanke gefahren. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Koblenz für einige Zeit gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vanessa Rheinschmidt

Einen Pkw-Unfall hat es am Mittwochmittag auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz gegeben. Wie die Rettungsleitstelle Rhein-Sieg-Kreis auf Anfrage mitteilte, war ein Autofahrer kurz nach der Anschlussstelle Rheinbach von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gefahren.

#Einsatzinfo | Die #A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Anschlussstelle Rheinbach während der Bergung eines verunfallten #PKW derzeit voll gesperrt. pic.twitter.com/W38cgqTgpF — Feuerwehr Rheinbach (@FF_Rheinbach) August 12, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Zuvor hatte die Feuerwehr Rheinbach per Twitter über den Unfall informiert. Laut Leitstelle war der Fahrer nicht eingeklemmt. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A61 war während des Einsatzes in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Rheinbach gesperrt.