Nicht mehr in Kategorie IV : UN-Behörde streicht Cannabis von Liste der gefährlichsten Drogen

Nicht mehr in Kategorie IV

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Es ist laut Experten ein kleiner Schritt zu einer internationalen Lockerung, aber der Weg zur Legalisierung noch nicht völlig geebnet. Cannabis wird nun aber nicht mehr mit Heroin und Co. gleichgesetzt.

Die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen hat Cannabis und Haschisch von ihrer Liste der gefährlichsten Drogen gestrichen. Mit 27 zu 25 Stimmen und einer Enthaltung hätten die Mitglieder der Kommission dafür gestimmt, Cannabis nicht mehr in der höchsten Kategorie IV mit Heroin und anderen schweren Drogen zu führen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Sie folgte damit einer entsprechenden Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.