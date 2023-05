Janine Wissler fordert eine Grunderneuerung der Bahn Linke-Chefin befürchtet Zugchaos an Pfingsten

Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler sieht die Deutsche Bahn auch am Pfingst-Wochenende nicht für den zu erwartenden Ansturm von Zugreisenden gerüstet und hat dringend mehr Personal und grundsätzlich höhere Investitionen angemahnt. Wissler sagte unserer Redaktion: „Die wenigen Sonderzüge, die zu Pfingsten eingesetzt werden, werden den Bedarf nicht decken. Dafür braucht es lang angelegte Konzepte, um Kunden und Personal zu entlasten. Feiertags braucht es mehr Züge als die, die bisher eingesetzt werden.“ Eine Aufstockung der Züge bedeute auch mehr Material und erhöhte Personalschlüssel. Die nötige Grunderneuerung der Bahn müsse endlich angegangen werden, wenn die Verkehrswende Realität werden soll. Die Linke-Politikerin äußerte scharfe Kritik an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der beim Umbau der Bahn weitgehend untätig sei. „Der Ausbau der Bahn kommt nicht voran und Verkehrsminister Wissing ist ein Totalausfall und sendet keine Signale, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird.“ Statt die Gehälter in den Vorständen zu erhöhen, wäre eine Erhöhung der Löhne des Bahnpersonals eine richtige Maßnahme. Die Tarifforderungen der Eisenbahngewerkschaft EVG seien „völlig berechtigt“.