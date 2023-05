Reisende retten Frau in letzter Sekunde Arm in S-Bahn-Tür am Bahnhof Siegburg/Bonn eingeklemmt

Am Donnerstagmittag ist eine junge Frau am Bahnhof Siegburg/Bonn mit ihrem Arm in der Tür einer S-Bahn stecken geblieben. Das meldet die Polizei am Freitag. Die 20-jährige Burscheiderin wollte nach eigenen Angaben gegen halb 12 Uhr in die Bahn einsteigen. Da die Tür bereits dabei war, sich zu schließen, habe sie versucht, sie mit ihrem Arm aufzuhalten. Doch dann fuhr die Bahn plötzlich los. Aufmerksame Reisende seien sofort zur Hilfe herbeigeeilt und halfen der Frau, ihren Arm aus der Tür zu ziehen, hieß es weiter. Dank der schnellen Hilfe sei es zu keinen Verletzungen gekommen.