Serviceprogramm der Bahn : Mehr Zeit zum Umsteigen

Berlin Ein Stressfaktor weniger: Die Deutsche Bahn plant Verbindungen mit längeren Umstiegszeiten. So sollen Anschlusszüge verlässlicher erreicht werden.

Die Bahn will einen der vielen Stressfaktoren für die Fahrgäste vermindern: Die Angst vor dem verpassten Anschlusszug. Doch nicht pünktlichere Züge sorgen für Entspannung. Vielmehr zeigt die Bahn-App bei der Buchung von rund 800 Verbindungen künftig Fahrten mit längeren Umstiegspausen an. „Knappe Anschlüsse, die in der aktuellen betrieblichen Lage schwer erreicht werden können. Zeigen wir jetzt schon bei der Planung und Buchung nicht mehr an“, sagt Michael Peterson, der neue Vorstand der Bahn für den Personenverkehr.

1000 neue Mitarbeiter im Servicebereich

Darüber hinaus will das Unternehmen rund 1000 neue Servicemitarbeiter einstellen. 750 von ihnen sollen in den Zügen arbeiten, als Begleiter oder in den Bistros. Sie können zum Beispiel an den Bahnhöfen aushelfen, wenn ein Team nicht rechtzeitig zur Übernahme eines Zuges eintrifft, was sonst schnell zu Wartezeiten und Verspätungen führt. An den großen Bahnhöfen will die Bahn 130 Helfer einsetzen, die den Fahrgästen zum Beispiel beim Ein- oder Aussteigen helfen. So soll die Haltezeit von Zügen in der Station verringert werden.