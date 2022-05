Gemeinsam genießen: Eine neue Veranstaltungsreihe von Boulevard und „Bonn Appetit“ : Zusammen grillen, kochen, essen, trinken

Am besten gemeinsam genießen: Essen und trinken in Gesellschaft macht mehr Spaß. Foto: oneinchpunch - stock.adobe.com/Stock Adobe

Bonn Wie genießt man am besten? In Gesellschaft. Das Team von Boulevard und dem Newsletter „Bonn Appetit“ möchte die Leserinnen und Leser deshalb mit einer neuen Veranstaltungsreihe dazu einladen, gemeinsam zu genießen. Drei Abende sind dieses Jahr geplant. „Der Koch, die Köchin und der Winzer“ machen am 19. Juni den Anfang.

Es schmeckt immer am besten, wenn man gemeinsam genießt. Deshalb möchten wir, das Team von Boulevard und dem Newsletter „Bonn Appetit“, uns mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabreden: zum Essen und Trinken, zum Grillen und zum Kochen.

Dafür haben wir dieses Jahr drei Veranstaltungen geplant und hoffen, viele von Ihnen dort persönlich kennenzulernen, um mit Ihnen zusammen einen Abend zu erleben und anregende Gespräche zu führen.

Astrid Kuth vom Strandhaus. Foto: Barbara Frommann/BARBARA_FR0MMANNN

Den Auftakt macht am 19. Juni „Der Koch, die Köchin und der Winzer“. Astrid Kuth, die Küchenchefin vom Restaurant Strandhaus, und ihr Kollege Sebastian Schipulle vom Savvy Nosh kochen ein Drei-Gänge-Menü.

Kuth und Schipulle konzentrieren sich bei ihren Gerichten auf das Beste aus Bonn und der Region. Auch die Zutaten für dieses Menü stammen vorwiegend aus der Gegend. Es wird Fenchelsalat mit geflämmtem Lachs geben, gefolgt von einem Bürgermeisterstück vom Rind mit grünem Spargel und Pfifferlingen. Den Abschluss bildet ein Rhabarberschmarrn mit einer Süßwein-Sabayon.

Felix Pieper vom Weingut Pieper. Foto: David Weimann

Der Süßwein dafür stammt aus dem Rhöndorfer Weingut Pieper. Aber Felix Pieper hat nicht nur den Wein für die Sabayon beigesteuert. Er hat zusammen mit Kuth und Schipulle auch die passenden Weine zum Menü ausgesucht: erst einen Crémant zu den Grüßen aus der Küche, gefolgt von Riesling oder Sauvignon Blanc zur Vorspeise und Spätburgunder zum Hauptgericht. Süß passt zu Süß – und so gibt es zum Dessert eine Spätlese.

Stattfinden wird der Abend in der Rhöndorfer Vinothek des Weinguts Pieper, das am Rand der Weinberge unterhalb des Drachenfelses liegt – mit direkter Aussicht auf die Reben. Zwischen den Gängen plaudern Koch, Köchin und der Winzer mit GA-Weinexpertin Caro Maurer über ihre Arbeit, ihre Leidenschaft und ihre Wünsche.

Sebastian Schipulle vom Savvy Nosh. Foto: Frank Homann

30 Gäste können an diesem Abend in der Vinothek des Weinguts Pieper mit Blick auf die Weinberge von Rhöndorf teilnehmen. Menü und die begleitenden Weine kosten 119 Euro pro Person.

Am 21. August fachen dann Oliver Röder und sein Team in der Landlust in Flamersheim für die GA-Leser die Glut an. Im lauschigen Innenhof hinter dem „Rinderlaufstall“ werden verschiedene Grills aufgebaut. Auf dem Rost liegt natürlich Fleisch, aber auch regionales Gemüse. Dazu gibt es Craft-Bier aus Bonn und Wein von der Ahr. Durch den Abend führt GA-Redakteur Kai Pfundt.

Am 13. November lernen dann Sylvia Binner, stellvertretende Chefredakteurin des General-Anzeigers, und ihre Gäste im Bonner Kochatelier, wie man mit Wild gekonnt umgeht. Christoph Dubois und Klaus Velten haben die Erfahrung und die Rezepte, um mit Rotwild raffinierte Gerichte zuzubereiten. Die werden anschließend natürlich auch gegessen. Gemeinsam.