Faszination Technik : Eberhard Marx stellt im Rathaus in Ringen aus

Ringen Eberhard Marx fasziniert Technik, vor allem die Raumfahrt. Das zeigt sich in seiner Gemäldeausstellung im Rathaus Ringen. Ihr Titel: „Sternenstaub im Weltgetriebe“.

Der gebürtige Dresdner Marx lebt seit 2005 im Rheinland. In seinem Atelier im Dachgeschoss erzählt er Geschichten, erlebt Fantasien und formuliert sie in meisterhafter Weise auf seinen Bildern. Hier trifft Vergangenes auf die Zukunft und wird zu einem Gedankengang, der in die überraschende Wahrheit einer oft verdrehten Welt führt. „Ich zeige die Dinge so, wie sie sind, aber nicht in ihrem realen Kontext“, sagt er.

„Alles, was in dieser Welt existiert, besteht aus Sternenstaub. Auch der Mensch ist nichts weiter als eine mehr oder weniger geordnete Ansammlung von Elementen, die in Sternen kurz vor ihrem Untergang erbrütet wurden“, beschreibt er seine Gedanken. Der Mensch benehme sich oft aber eher wie der sprichwörtliche „Sand“ in einem winzigen „Getriebeteil“ dieser Welt. Doch die kleine Erde sei nun einmal der einzige Ort, an dem die Menschheit existieren könne. „Wir tun aber, als stünden uns noch ein paar blaue Planeten zur Verfügung“, zeigt Marx sein Unverständnis. Der Maler und Grafiker lädt zu einem „Spaziergang mit den Augen“ ein. Er will seine Kunst nicht im Detail erklären, sondern in erster Linie Emotionen wecken und Raum für Interpretationen lassen. Marx‘ Gemälde seien oft wie das Weltall selbst, beschrieb Volker Schmid: „Überraschend, komplex, schroff, interessant, nicht sofort eingängig – aber einfach schön.“ Man werde unweigerlich in die Bilder hineingezogen und erkenne immer wieder neue Details. Und wenn man einmal begriffen habe, dass selbst die Erde nur ein Staubkorn im kosmischen Maßstab sei, relativiere sich doch so manches.