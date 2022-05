Tourismus an der Ahr : General-Anzeiger lädt zu Gesprächsrunde mit Experten

Das Altenahrer Eck ist 2012 vom Deutschen Weininstitut zur schönsten Weinsicht an der Ahr gekürt worden. Foto: Martin Gausmann

Altenahr Wie soll die Zukunft von Tourismus und Gastronomie im Ahrtal nach der Flut aussehen? Dieser Frage will der GA am Sonntag bei einem Gespräch mit Experten in Altenahr nachgehen. Besucher sind willkommen.



Wie soll die Zukunft von Tourismus und Gastronomie im Ahrtal nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli aussehen? Um dieser Frage nachzugehen, veranstaltet der General-Anzeiger am Sonntag, 29. Mai, in Altenahr eine Gesprächsrunde mit Experten aus der Branche. Ihre Teilnahme zugesagt haben Christian Lindner, Vorsitzender von Ahrtal-Tourismus, Günter Uhl, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Kreis Ahrweiler, Ingrid Näkel-Surges vom Leitungsteam des Dernauer Verkehrsvereins, Christian Storch vom Gasthaus Assenmacher in Altenahr und der Altenahrer Winzer Lukas Sermann vom gleichnamigen Weingut.

Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr am Aussichtspunkt Altenahrer Eck, voraussichtliches Ende um 13 Uhr. Besucher sind herzlich willkommen.

