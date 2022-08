Flussbett in Sinzig : Trockene Ahrmündung als Ausflugsziel

Sinzig Die Ahrmündung in Sinzig trocknet mehr und mehr aus. Für die Menschen aus dem Kreis Ahrweiler wird das nur noch von einem Rinnsal durchzogene Gesteinsfeld zur beliebten Freiluft-Begegnungsstätte.

Die anhaltende Dürre setzt auch der Ahrmündung in Sinzig zu. Das trockengelegte Flussbett hält immer häufiger als Treffpunkt für Ausflügler aus dem Kreis Ahrweiler her. „Es ist ein schöner Spielplatz für die Kinder. Aber es gehört so nicht und macht mich nachdenklich, was das für die Zukunft bedeutet“, sagt eine junge Mutter, deren Nachwuchs ein altes Brett zur provisorischen Brücke über das verbliebene Bächlein im Geröll umfunktioniert hat.