Nachbarschaftliche Hilfe in Ahrweiler : Sheriff Wolfgang hat alles im Griff

Ahrweiler Private Initiativen setzen positive Aspekte und geben den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen neue Hoffnung. Vor dem Haus von Peter Terporten trifft man sich im mobilen Waschsalon.

Schlimm sah es nach der Flutkatastrophe in einem Quartier östlich der Ahrweiler Friedrichstraße aus: In der Albert-Federle-, der Christian-Ulrich- und der Ernst-Kley-Straße türmten sich Schwemmgut und Autos meterhoch. Und auch, wenn man von Normalität noch meilenweit entfernt ist, ist die Stimmung in den Straßen dennoch gut. „Sheriff Wolfgang hat alles im Griff“, sagte Anwohner Peter Terporten und meint damit Wolfgang Quandt. Der hat bislang so ziemlich alles gemanagt, verdrehte sich dabei aber auch das Knie und ist derzeit außer Gefecht. Sein Sohn Christoph brachte als Garten- und Landschaftsbauer die unterspülten und teils weggebrochenen Straßen wieder derart in Ordnung, dass diese befahrbar sind. Zudem setzte er einen Farbtupfer am Ahrweiler Ahrtor.