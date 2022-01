Zerstörte Kindertagesstätte : Stadt übernimmt Neubau der Kita St. Mauritius

Bad Neuenahr Mit dem Neubau der von der Flut zerstörten Kindertagesstätte St. Mauritius bietet sich die Gelegenheit, fehlende Kindergartenplatz-Kapazitäten im Osten der Kreisstadt auszugleichen. Die aktuelle Herausforderung ist die Findung eines geeigneten Baugrundstücks.

Denn mit dem Neubau bietet sich auch die Gelegenheit, fehlende Platzkapazitäten im Osten der Stadt auszugleichen. Dort gibt es bald eine Unterdeckung von gleich drei Gruppen. Statt vier dürfte der Neubau dann sechs oder gar sieben Gruppen haben. Wo der Neubau errichtet werden soll, wurde nun im Bau- und Planungsausschuss besprochen. Dort erfuhren die Ausschussmitglieder, dass die Kirche das Thema nicht gänzlich abgeschlossen hat, sondern der Stadt Grundstücke in der Nähe des jetzigen Gebäudes angeboten hat. Diese könnten über den Wiesenweg erschlossen werden, was die Situation bei An- und Abholung der Kinder deutlich entspannter und sicherer machen würde. Bisher lag der Anschluss an der Heppinger Straße, was tagtäglich zu Verkehrsproblemen führte. Die Stadt ihrerseits wünscht sich die bisherige Kita gGmbH als Betreiber der neuen Unterkunft.