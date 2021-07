Polizei ermittelt : 57-Jährige wird durch Steinwurf auf der A553 am Kopf verletzt

Brühl Eine Frau in einem Auto ist am Freitag auf der Autobahn 553 bei Brühl von einem Stein getroffen worden, der von einer Brücke geworfen wurde. Eine Mordkommission ermittelt, die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr einen Stein von der Brücke „Phantasialandstraße“ auf die A553 bei Brühl geworfen und eine Frau in einem Fahrzeug getroffen. Wie die Polizei mitteilte, durchschlug der mehr als faustgroße Stein die Windschutzscheibe das Auto eines 51-Jährigen, der in Richtung Euskirchen unterwegs war. Der Stein traf die 57 Jahre alte Beifahrerin am Kopf. Die Frau ist in ein Krankenhaus gebracht worden.