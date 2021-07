Polizei findet Waffensammlung : 44-Jähriger aus Köln lagerte scharfe Gewehre in Gitarrenkoffer

44-Jähriger aus Köln lagerte scharfe Gewehre in Gitarrenkoffer

Die Kölner Polizei stellte am Mittwoch eine Waffensammlung sicher. Foto: Polizei Köln

Köln-Höhenberg Nachdem sie einen Radfahrer kontrolliert und mehrere Waffen entdeckt hatten, fand die Polizei bei dem Kölner zu Hause eine ganze Waffensammlung vor. Der 44-jährige Verdächtige hatte selbst darauf aufmerksam gemacht.

Am Mittwochmorgen fuhr ein Mann gegen 3 Uhr mit seinem Fahrrad durch Köln - an sich nichts Ungewöhnliches. Laut Polizei bog er im Stadtteil Höhenberg jedoch in einen Weg ein, der „erfahrungsgemäß gerne schon mal genutzt wird, um aus dem Blickfeld einer Streife zu verschwinden“. Als Beamte der Wache Kalk den 44-Jährigen daraufhin kontrollierten, fanden sie ein Einhandmesser, einen geladenen Vorderlader und eine Schreckschusspistole bei ihm.