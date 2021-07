Drei Verletzte : Autofahrer fährt bei Blankenheim in Wandergruppe

Die L115 war bis in den Nachmittag gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Sebastian Gollnow

Blankenheim Am Freitag ist in Blankenheim im Kreis Euskirchen ein Auto in eine Wandergruppe gefahren. Bei dem Zusammenprall wurden insgesamt drei Menschen verletzt, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Blankenheim ist am Freitag auf der Landstraße 115 in Richtung A1 gegen 12.34 Uhr ein Autofahrer in eine zehnköpfige Wandergruppe aus Rheinland-Pfalz gefahren. Die Wandergruppe wollte die Fahrbahn Höhe der Kreuzung Lommersdorf/Freilingen überqueren, als der Wagen auf die Gruppe traf.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Zusammenstoß insgesamt drei Menschen verletzt. Eine 65-jährige Wanderin wurde lebensgefährlich verletzt, sodass ein Rettungshubschrauber die Frau in eine Klinik brachte. Zwei weitere Wanderer im Alter von 64 und 72 Jahren verletzten sich ebenfalls. Der 42-jährige Fahrer des Pkws blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist bisher noch nicht geklärt.

Noch stehe der Autofahrer nicht als Unfallverursacher fest. Es müsse noch ermittelt werden, ob die Wandergruppe den Wagen womöglich übersehen habe, als sie die Fahrbahn an einer Kreuzung überqueren wollte, sagte ein Polizeisprecher.

(ga/dpa)