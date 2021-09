Bundestagswahl in Köln : Polizei ermittelt nach Feuer an CDU-Stand in Köln

Polizei ermittelt nach Feuer an CDU-Stand in Köln

Köln Die Polizei Köln ermittelt nach einem Feuer an einem Wahlkampf-Container der CDU. Laut einem Sprecher steht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung im Raum.

Nach einem Feuer an einem Wahlkampf-Container der CDU in Köln hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Man gehe dem Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung nach, sagte ein Sprecher am Montag. Zeugen hätten zur mutmaßlichen Tatzeit am Samstagabend drei dunkel gekleidete, vermummte Personen wegrennen sehen. Der Staatsschutz ermittle. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.