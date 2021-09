Vorfall in Zülpich : Mann uriniert von Brücke und verursacht beinahe Unfall

Vorfall in Zülpich

Zülpich Ein 51-Jähriger hat in Zülpich von einer Brücke uriniert und ein Auto und ein Motorrad getroffen. Der alkoholisierte Mann verursachte dabei fast einen schweren Unfall.

Ein alkoholisierter 51-Jähriger hat von einer Brücke in Zülpich im Kreis Euskirchen auf eine Bundesstraße uriniert und so fast einen Unfall verursacht. Er traf mit seinem „wüsten Strahl“ ein Auto und ein Motorrad, berichtete die Polizei am Dienstag.