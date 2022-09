150 Euro erbeutet : Unbekannter überfällt Hennefer mit Machete in Köln

Köln Ein bisher unbekannter Mann hat in der Nacht zu Samstag am Kennedy-Ufer in Köln-Deutz einen 18-Jährigen mit einer Machete bedroht und dabei 150 Euro erbeutet. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter.



Ein 18-Jähriger aus Hennef ist in der Nacht zu Samstag in Köln-Deutz Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Täter hatte ihn mit einer Machete bedroht und dabei 150 Euro abgenommen.

Laut Polizeibericht war das Opfer gegen 3.15 Uhr am Kennedy-Ufer unterwegs, als es von einem etwa 17 bis 20 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Nach Angaben des Überfallenen und seiner Begleiter habe der Unbekannte ihn am Rheinboulevard in Höhe der öffentlichen Toilette zunächst in ein Gespräch verwickelt. In dessen Verlauf habe er plötzlich eine lange Machete aus seinem Hosenbund gezogen.

Mit der Machete, die während der Tat in einem Scheidenschutz gesteckt hatte, bedrohte der Verdächtige den Hennefer und raubte ihm 150 Euro Bargeld. Der unbekannte Begleiter des Angreifers beobachtete das Geschehen. Gemeinsam flüchteten die Männer anschließend.

Der als schlank beschriebene und auf 1,80 Meter geschätzte Unbekannte hatte eine „Undercut“-Frisur mit schwarzen Locken. Laut des Überfallenen soll er mit einer blau/weißen Trainingsjacke der Marke Lacoste, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Nach der Tat soll er gemeinsam mit einem dunkel bekleideten Mann in Richtung Hohenzollernbrücke geflüchtet sein.