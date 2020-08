Unfall mit Sachschaden : Kollision bei Godorf sorgte für Staus auf der A555

Köln-Godorf Gegen Mittag kam es auf der A555 bei Köln-Godorf zu einer Kollision eines Transporters mit einem Wohnwagen. Glücklicherweise gab es nur Sachschaden.

Gegen 13 Uhr kollidierte am Freitag laut Aussage der Polizei Köln in Höhe der Anschlussstelle Godorf auf der A555 in Richtung Köln ein Transporter mit einem Wohnwagen. Verletzt wurde nach den Angaben der Polizei niemand. Es kam lediglich zu Sachschaden.