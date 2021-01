Missglückte Aussage zur Medienberichterstattung : DJV kritisiert Kölner Weihbischof Ansgar Puff wegen NS-Vergleich

Köln Der Kölner Weihbischof Ansgar Puff ist wegen umstrittener Äußerungen zu der medialen Berichterstattung über die Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum in die Kritik geraten.

„Die Äußerungen von Weihbischof Puff zündeln an der Pressefreiheit und an der Akzeptanz des professionellen Journalismus in der Gesellschaft“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstag). Puff veröffentlichte am Freitag eine Klarstellung.