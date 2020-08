Drogen beschlagnahmt : Mutmaßlicher Drogendealer aus Bornheim festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde in Bornheim festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Köln/Bornheim Wegen Drogenbesitzes hat die Polizei einen Bornheimer in Köln festgenommen. Der Mann hatte in der Öffentlichkeit einen Joint geraucht. Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes förderte dann weiteres belastendes Material zutage.

Am Donnerstagabend wurde die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof auf einen 39-jährigen Mann aus Bornheim aufmerksam. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahmen Beamte einen stark süßlichen Geruch war und nahmen daraufhin den Bornheimer, der einen Joint rauchte, fest.