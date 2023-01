Jahresauftakt im Kunstraum Bad Honnef : Brigitte Heister bannt den Reiz der Jahreszeiten auf Leinwand

Das Blatt ragt über den Bildrand hinaus und symbolisiert so Unendlichkeit: Dieses und weitere Werke zeigt Brigitte Heister im Kunstraum am Bad Honnefer Rathausplatz. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Ihre Werke befinden sich in privatem Besitz in Europa und in Übersee. Jetzt zeigt Brigitte Heister eine Auswahl ihrer Arbeiten im Kunstraum am Rathausplatz in Bad Honnef. Was sie sonst noch plant in diesem Jahr, verrät die Künstlerin und Betreiberin einer Malschule dem GA.



Von Roswitha Oschmann

Es ist ein Farbenrausch. Unter dem Motto „Spielereien … oder die gezielte Manipulation des Zufalls“ zeigt Brigitte Heister eine Auswahl von meist voluminösen Bildern im Kunstraum. Es ist die erste Ausstellung des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef im neuen Jahr – die geballte Farbwucht ist aber nur in dieser Woche zu bewundern. Vorsitzende Cornelia Nasner meinte bei der Vernissage: „Brigitte Heister vermittelt mit in spielerischer Leichtigkeit aufgetragenen Farben ein Gefühl von grenzenloser Lebendigkeit.“

Die Künstlerin macht mit den „Winterschimmer“-Bildern schon Lust auf längere Tage, an denen die Sonne niedriger steht und für milchige Effekte sorgt, auf explodierende Blüten im tiefen Grün, aber auch auf das gefärbte Laub des Herbstes, eben auf den Reigen der vier Jahreszeiten. Heister: „Sie sind mächtiger als der Mensch, jede Jahreszeit hat ihre reizvollen Aspekte.“ Ihre Lieblingszeit? „Der Herbst.“

Ein großes Bild in der Form eines Blattes steht symbolisch für den Sommer, trägt durch geschickte Technik des Farbauftrags aber auch Anklänge des Herbstes in sich. „Die Blattform geht über den Bildrand hinaus und drückt die Endlosigkeit aus“, sagt Brigitte Heister. Die Farben sind aufgetropft und aufgetupft und erklären den Titel der Präsentation – die gezielte Manipulation des Zufalls.

Als Pendant zu Grün und Rot sind die Kaltfarben zu sehen, die an Meer erinnern und abtauchen lassen in blaue Schichten. Wunderschön auch das blaue Bild mit 3-D-Effekten. Wer lange genug draufschaut, sieht Bewegung. Tupfer als Illusion.

Die Manipulation ist auch bei kleineren Bildern zu entdecken, die während der Corona-Zeit in abstrakter Spachteltechnik entstanden. Geheimnisvoll wirken die Ansichten durch ihre farbigen Schichten, die in der Form an pralle Sonnenuntergänge denken lassen – nur eben „in Farbe“. Immer wieder hat Heister aufgetragene Schichten mit breiten Pinselstrichen verschoben. Was gefiel, blieb stehen. Bei diesen Bildern werden die beim Entstehungsprozess zufälligen Effekte und Ergebnisse bewusst hervorgehoben. In dieser Farbgebung steckt eine pralle Ladung Energie. „Die hatte ich auch, ich war in der Corona-Zeit nicht bedrückt, nur kaltgestellt“, so die Künstlerin.

Kunstprojekt in Selhof geplant

Neben den 22 gehängten Bildern sind auch noch einige Arbeiten zum Blättern zu entdecken. Durch Falten der Leinwand entstanden die ersten Manipulationen, die durch getupfte Farbe noch fortgeführt wurden. „Meinen Schülern lege ich nahe, dass man in der Kunst ein wenig denken und dann loslassen muss.“

Brigitte Heister, die an der FH für Kunst in Köln studierte und Studienaufenthalte an der Universität der Künste in Berlin und Tansania absolvierte, machte zahllose Ausstellungen. Ihre Bilder befinden sich in privatem Besitz in Europa, Amerika und Afrika. In Selhof hat sie eine Malschule für Kinder und Erwachsene.

Etwas Besonderes steht für 2023 an. Dann soll mit den Schülern Kunst auf Wänden im öffentlichen Raum entstehen. Und zwar an der 50 Meter langen Wand neben der Trafostation an der Beueler Straße. Das Thema soll lauten: „Durch die Zeiten“, ein Erzählstrang voller Phantasie und Visionen, der im Baum der Erkenntnis enden soll.