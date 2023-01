Frauenzentren von Bad Honnef und Troisdorf : Kreissparkasse finanziert Ausstellung über sexualisierte Gewalt

Bad Honnef. Die Ausstellung „Vorsicht – Achte auf Dich und Deine Grenzen“ will Jugendliche zu sexualisierter Gewalt in Beziehungen aufklären. Diese Aktion der Frauenzentren von Bad Honnef und Troisdorf wurde durch eine Spende der Kreissparkassenstiftung möglich gemacht.

Die Ausstellung umfasst 15 Tafeln und kann entweder von Interessenten ausgeliehen oder als Kartenset bestellt werden. um in der Beratung, der Arbeit mit Gruppen und in der Bildungsarbeit eingesetzt zu werden.

Laut Maren Diekmann, Mitglied der Geschäftsführung des Frauenzentrums Troisdorf, seien Jugendliche in dieser Hinsicht besonders gefährdet Opfer von Gewalt zu werden, da diese noch nicht richtig beurteilen können, was schon Gewalt in einer Beziehung sein kann. Das könne zu „Teen-Dating-Violence“ führen. Das bedeutet: War Gewalt vorher ein Teil der Beziehung, ist das Risiko höher, dass spätere Beziehungen wieder von Gewalt geprägt sind. Um Jugendliche zu sensibilisieren, sollen Schulklassen die Möglichkeit haben, sich die Ausstellung anzusehen und in begleitenden Workshops darüber zu diskutieren.