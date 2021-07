Magenta TV mit Kerner und Ballack : Schiedsrichter ruft während Live-Sendung an - Kerner geht ran

Schiedsrichter ruft während Live-Sendung an - Kerner geht ran

Schiedsrichter Patrick Ittrich rief Moderator Johannes B. Kerner (Foto) während einer Live-Sendung zum EM-Halbfinale an. Foto: dpa/Henning Kaiser

London Gerade sprach er mit Michael Ballack über den umstrittenen Elfmeter für die Engländer im EM-Halbfinale, da klingelte Johannes B. Kerners Handy - mitten in der Live-Sendung. Am anderen Ende der Leitung: Schiedsrichter Patrick Ittrich.

„Dann haben wir ja gelernt, wenn Fehlentscheidung, muss sich doch jemand aus dem Keller melden in Nyon und dann zumindest sagen, guck es dir selbst nochmal an“, sagte Kerner am Mittwochabend bei Magenta TV mit Verweis auf den Videoassistenten in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im schweizerischen Nyon.