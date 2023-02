Schwerer Verkehrsunfall : Dragons Rhöndorf trauern um Mubarak Salami

Bad Honnef/Hamburg Der Rhöndorfer Basketballer Mubarak Salami ist am Freitagabend bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Der 26-Jährige galt als Anker für seine sechs jüngeren Geschwister.

Noch am Karnevalssonntag war er mit freudestrahlenden Augen und einem Lachen durch die Straßen in Bad Honnef gelaufen. Hatte mit den Dragons Rhöndorf am Siebengebirgszug teilgenommen und nach nur fünf Einsätzen für den Basketball-Zweitligisten (ProB) mit seiner offenen Art die Herzen der Fans erobert. Nun verstarb Mubarak Salami mit nur 26 Jahren bei einem schweren Autounfall auf der A7.

Am vergangenen Freitagabend war Salami auf der Autobahn mit einem Transporter kollidiert und in der Folge auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem zweiten Pkw zusammenstieß – beide Autos fingen sofort Feuer. Während der 28-jährige Fahrer des anderen Wagens nach Agenturmeldungen schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert wurde, verstarb Salami noch am Unfallort.