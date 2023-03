Basketball-Bundesliga : Die Telekom Baskets feiern Sieg-Party mit Falkenstein

Bonn Die Telekom Baskets schlagen Merlins Crailsheim mit 101:83 und bleiben damit auf ihrer Erfolgsspur. Allerdings gab es eine Schrecksekunde für Rekordmann Shorts.

„Machen wir nochmal neu. Ist mein erstes Mal“, rief Jonas Falkenstein von der Stehtribüne ins Mikro. Ein kurzer Versprecher, aber dann wurde gefeiert. Was für ein Abend für den Baskets-Youngster. Alle freuten sich mit ihm; Team und 4870 Zuschauer. Zum Schluss wurde ihm sogar noch die Humba-Ehre zuteil. Schließlich hatte er den Fans einen Wunsch erfüllt. Sie wollten die 100 Punkte sehen – und Falkenstein hatte die Partie gegen die Crailsheim Merlins per Dreier zum 101:83 (32:22, 30:22, 17:13, 22:26) beendet.

Schweigeminute für tödlich verunglückten Mubarak Salami

Iisalo sah keinen Anlass seine Starting Five zu verändern und schickte zunächst Shorts, Karsten Tadda, Tyson Ward, Finn Delany und Leon Kratzer aufs Feld. Auf Rückkehrer Javontae Hawkins musste der Trainer noch verzichten; der US-Amerikaner musste aus persönlichen Gründen noch einmal zurück nach Limoges reisen, wie die Baskets am Nachmittag vor der Partie mitteilten.

Dann aber eroberten sich die Baskets durch effektives Rebounding mehr Spielanteile und gingen durch Mike Kessens erstmals zweistellig in Führung (22:12, 7.). Die Überlegenheit war jetzt spürbar, Kratzer blockte Bogdan Radosavljevic beim Dreierversuch und stopfte den eroberten Ball zum 28:17 durch den Ring (9.). Ein Statement. Mit einer 32:22-Führung und einer Reboundbilanz von 12:3 ging es ins zweite Viertel, in dem die Highlightzahlen wie reife Früchte fielen.

Shorts gelingt insgesamt 500. Assist in der BBL

Fan-Orkan bei Falkensteins ersten Punkten

Am Sonntag geht es für das Team von Ceftrainer Iisalo mit der Partie bei den Fraport Skyliners weiter (18 Uhr). Möglicherweise als Tabellenführer, denn am Samstag tritt die direkte Konkurrenz gegeneinander an. Sollte der FC Bayern bei Alba Berlin gewinnen, würden die Baskets wieder an den Hauptstädtern vorbeiziehen. Ab der kommenden Woche fahren die Bonner dann wieder zweigleisig. In der Champions League tritt Vilnius im Telekom Dome an (20 Uhr).