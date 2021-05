Prototyp eines Stadtmöbels steht in Bad Godesberg : Aus der GoBox darf sich jeder bedienen

Nachdem eine Freundin Amina Aguig von der GoBox an der Friesdorfer Straße erzählt hat, schaut sich die Pennenfelderin Schrank und Inhalt an. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Bonner Sophie Schraml und Darius Roncoszek haben einen nachhaltigen Schrank entwickelt, der in Serie gehen soll. Nutzer können sich an öffentlichen Plätzen Tag und Nacht aus der Box bedienen oder sie befüllen. Der Prototyp steht beim Verein „Wir unter der Godesburg“.

Sie liegt ein wenig versteckt, die neue Wundertüte von Bad Godesberg. Und ohne die Empfehlung ihrer Freundin hätte Amina Aguig das außergewöhnliche Möbelstück an der Friesdorfer Straße 39 wohl nur zufällig entdeckt. Doch einmal da, zeigt sich die Frau aus Pennenfeld begeistert: „Ich habe mir eine schwarze Bluse, eine Tunika und Nordic-Walking-Stöcke mitgenommen.“ Freundin Bouchra Madloon genießt mit ihrer Wohnung gegenüber Heimvorteil. Häufig kommt sie vorbei, um nicht mehr Benutztes in den großen grauen Schrank einzuräumen oder wie gerade eine Hose für ihre Tochter zu ergattern.

Wer aber zeichnet verantwortlich für das Etwas, das seit fast drei Wochen auf dem Areal der früheren Michaelschule steht? Das ist zum einen der Verein „Wir unter der Godesburg“. Fast noch entscheidender aber sind Sophie Schraml und Darius Roncoszek. Das Bonner Paar hatte vor vier Jahren als Vorläufer einen begehbaren Schrank, die BonnBox, entwickelt, die mittlerweile an der Alten Volkshochschule an der Wilhelmstraße steht.

Das Paar hat eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet

„Der Ansatz, darüber Menschen an einem Ort zu verbinden, die sonst nicht in Kontakt kämen, ist geblieben, aber die Idee hat sich weiterentwickelt“, sagt Geograf Roncoszek, der in Bonn als Kulturmanager und DJ bekannt ist. Das moderne Stadtmöbel soll nämlich in Serie gehen, weshalb er mit seiner Freundin eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft gegründet hat. Schraml hat dafür ihren Job als Juristin aufgegeben und gemeinsam mit ihrem Freund das Design des Prototypen entwickelt. Ziel ihrer Firma Envision21: „Wir wollen die sogenannten FreeBoxen an möglichst vielen öffentlichen Plätzen aufbauen.“