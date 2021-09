Bad Godesberger Straßentunnel : Technische Störung sorgt für lange Staus

Auch am Dienstag gab es auf der Bonner Straße lange Staus - bei dem Bild handelt es sich um ein Symbolbild. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg In Bad Godesberg war am Dienstagnachmittag das Durchkommen mit dem Auto nicht einfach: Der Tunnel musste kurzfristig gesperrt werden und auch eine Ampel sorgte für Probleme.

Eine technische Störung im Bad Godesberger Straßentunnel hat am Dienstagnachmittag für lange Staus in Bad Godesberg gesorgt. Wie Isabel Klotz vom städtischen Presseamt auf Nachfrage mitteilte, musste deshalb der Strom in einem Teilbereich des Tunnels abgestellt werden.