Mehrere Beteiligte : Polizeieinsatz nach Schlägerei in Beuel

Bonn Die Polizei ist am Mittwochnachmittag mit mehreren Einsatzkräften nach Beuel-Ost ausgerückt. Dort gab es eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Eine Körperverletzung mit mehreren Beteiligten hat am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Beuel-Ost geführt. In der Röhfeldstraße kam es gegen 14 Uhr zu einer Schlägerei. Die Polizei konnte eingreifen und alle Beteiligten noch vor Ort stellen. Die Ermittlungen dauern an. Nähere Informationen zum Einsatz konnte die Polizei noch nicht machen.