Bibliotheken in Bonn : Ehrenamtler haben wegen vieler Ausleihen mehr zu tun

Tipps für die Weihnachtslektüre

Die Stadtteilbibliothek Auerberg hat in diesem Jahr einen Stand aufgebaut, an dem die Mitarbeiterinnen Christa Saamer und Renate Brinkmann-Viertl Buchempfehlungen für die Weihnachtszeit aussprechen. In Bezug auf die aktuelle Situation empfehlen sie den Titel „Der Wal und das Ende der Welt“. Der Autor John Ironmonger erzählt darin von einem kleinen Dorf, einer globalen Krise und der Frage, was uns als Menschen zusammenhält. Eine weitere Empfehlung aus Auerberg ist das Buch „Ein Gentlemen in Moskau“ von Amor Towles. Das Buch dreht sich um Graf Rostov, der unter lebenslangen Hausarrest gestellt wird und auf vorherige Privilegien verzichten muss.

Für Erstleser und junge Kundschaft empfehlen die Mitarbeiter der Bücherei an der Matthäikirche den Titel „Advent, Advent ein Pony rennt“. Es ist ein Buch aus der Serie „Haferhorde“, die von frechen, wilden Helden handelt – mit vier oder auch nur zwei Beinen. Christiane von Heyden aus der Bücherei in Dottendorf legt den Lesern den Titel „Das Buch eines Sommers: Werde, der du bist“ von Bas Kast ans Herz. Der Autor erzählt von einer Protagonisten, der zu sich selbst findet und das in Angriff nimmt, was er schon immer in seinem Leben machen wollte. gso